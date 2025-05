Art&Beauty - ефирният спектакъл за красота, мода и изкуство, който ни представят Инспектор N-JOY и Марияна Митева, през месец май ще бъде посветен на легендите на Кан.

Поводът е, че след броени дни започва едно от най-вълнуващите и отразявани събития в света - кинофестивалът в Кан.

Първата забележителна икона е Бриджит Бардо.

Чуйте повече за нея в аудиофайла на страницата.