„Дълбини“ и „Необикновена неделя“

В поредния епизод на рубриката "За книгите и други приятели" с Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни и днес се запознахме с две книги.

С Дорийн Кънингам и романът „Дълбини“ проследяваме миграцията на сивите китове от бреговете на Мексико до най-северната точка на Аляска. Пътуваме в две посоки – към миналото и в настоящето, в което една жена на прага на срив възвръща стабилността и вярата си.

Как спасяваме един дъждовен ден? Когато го споделим пълноценно с някого. За това как се случват чудесни неща когато нищо не върви по план, разказва на малките читатели Ефи Лада с необикновената си книжка „Необикновена неделя“. С акценти върху важните неща чрез илюстрации в по-ярък нюанс, децата ще уловят посланието и мъдростта на книгата.

Слушайте рубриката в аудиофайла на страницата.