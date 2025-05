„Признанията на една неудачница на четирийсет и няколко години“ и „Марси и загадката на Сфинкса“

В днешното издание на рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни обсъдиха още две заглавия.

Една жена, която се бори да се ориентира в объркания свят от съвършени хора в Инстаграм и се чувства като провал, ни предлага нейния подкаст, оформен в книга.

„Признанията на една неудачница на четирийсет и няколко години“ от Александра Потър е за всяка жена, която се чуди как е стигнала дотук и защо животът ѝ не е точно такъв, какъвто си го е представяла.

Вълнуващо египетско приключение ни предлага „Марси и загадката на Сфинкса“ от Джо Тод-Стантън. Летим през океани и острови, срещаме богове и решаваме загадки, за да освободим един баща, дръзнал да влезе в търбуха на Сфинкса. Побеждаваме най-тъмните си страхове в едно дръзко пътешествие към познанието.