Рубриката "Загубени в превода" с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова и днес отговаря на слушателски въпрос.

Този път той е зададен от дама, която се опасява, че мъжете първоначално я смятат за много грижовна, но след известно време започват да я приемат за даденост.

Защо мъжете приемат жените за даденост? Падат ли си мъжете по лоши момичета?

Чуйте какво казва психологът по темата в аудиофайла на страницата.