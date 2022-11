В днешния епизод на радиорубриката Инспектор N-JOY и Николай Ангелов се връщат към една доста обсъждана социална мрежа, а именно Twitter.

Платформата беше закупена официално от Елон Мъск преди две седмици на стойност около 44 милиарда долара. Водещите споделят подробности за покупката, състоянието на Twitter, екипът му, както и за “скандала“ на Мъск със Стивън Кинг.

Чуйте повече от аудиофайла по-горе в статията.