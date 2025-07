В новото издание на Метарубриката отново събираме малки и големи, за да си поговорим за малки и големи неща от света на технологиите.

Инспектор N-JOY и гостът му Емил Гигов днес обсъждат навлизането на изкуствения интелект в радиостанциите.

Чуйте как ще звучат те в бъдеще, какви новости ще въведат и какво се очаква да се случи в сферата, в аудиофайла на страницата.