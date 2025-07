„Песента на стрелеца“ и „Камилчето, което беше в лошо настроение“

В днешното издание на рубриката "За книгите и други приятели" Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни обсъдиха още две заглавия.

За почиващите и плажуващите сме се погрижили с осъвременено звучене на епическата поема „Енеида“- по-дълголетна от самата римска империя.

Това ни предлага испанката Ирене Вайехо, която читателите познават с ярката и ерудиция и белетристична дарба. Романът „Песента на стрелеца“ преплита история и митология, припомняйки за първите стъпки на римското величие, принадлежащи на един герой, изгубил своята война, със старец на гърба и малко дете, хванато за ръка. Това е разказ за Еней, чието поражение е отправна точка за велика история. Корабокруширал в Картаген, любовта го събира с царицата Елиса, която се самоубива след неговото отплаване към Италия. Всякакви любопитни комбинации заплитат житейските нишки, и Вайехо тук отдава почит на умението да се разказват истории. Защото точно тази принадлежи на Вергилий, който трябвало да заплати на Октавиан Август, възвеличавайки го в стихове, в замяна на това, че той пощадил семейните му земи.

Благодарение на него имаме сведение за легендарните битки, за обречена любов, предателства и заговори. Ударението пада на тежкото решение, което Еней взема, изоставяйки Елиса, за да основе нов град в земите край Тибър, чието разрастване той няма да доживее да види. Всичко това е разказано поетично и мистично. Бог Ерос също присъства като разказвач, който възвеличава човека в способността му да обича, да се наслаждава, да гради, да пресъздава света си чрез истории.

Неподражаема е Вайехо и тук, книгата е удоволствие и малко богатство, тъй като е събрала теми от днешния размирен свят.

Децата срещаме с „Камилчето, което беше в лошо настроение“ – това е заглавието на книжката от Рейчъл Брайт и Джим Фийлд. Нали знаете как има толкова много неща, които да карат едно дете да бъде сърдито – изморени са от ходенето, горещо им е, жадни са, губят търпение за всичко. А когато едно камилче е сърдито, стой та гледай.

Ако гледате рисунките в книжката всъщност ще се разсмеете неудържимо, децата ви ще успеят да погледнат отстрани на ситуации, които те самите създават, и може бе ще започнат да се отнасят по- мъдро в тях. Камилчето Кътбърт със своя хленч, ридаене и тръшкане всява грандиозна суматоха. И разбира се манипулира околните. Какво работи най-добре в такива случаи? Игнорирането.

Кътбърт бил загърбен, и останал сам, ситуацията станала различна, и малко мрачна за него. Но дори когато срещнал жизнерадостно мишле, той останал верен на сърдития си маниер. Но изненади винаги има. Защото малкото жизнерадостно мишле успяло хитро да го предизвика. Как? Това можете да прочетете, пък и си струва да видите превиващо се от смях камилче, след като дълго е било сърдито. Можете да зарадвате децата си с поучителната история, с която ще открият, че щастието е въпрос на избор, който ни принадлежи. С красиви илюстрации в близък план и едър шрифт е „Камилчето, което беше в лошо настроение“. Ние ви желаем добро настроение с нашите…