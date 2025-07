Защо говорим на един език, но не се разбираме?

Слушайте рубриката "Загубени в превода" всеки вторник в шоуто на Инспектор N-JOY.

Психологът Елена Димитрова-Ангелова и днес отговори на въпрос на слушателка, която казва, че майка й я ревнува от свекърва й.

Ако сте пропуснали епизода, чуйте те в аудиофайла на страницата.

