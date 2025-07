Запечен лаврак с доматен сос и кашкавал в глинена плоча

В сряда е ред на третото предложение на хоби-готвача Иван Черешаров да ни представи още една рецепта от турската кухня.

Лятото е сезонът на морските дарове, а днешната рецепта за лаврак идва от турската кухня и вероятно подобно нещо не сте опитвали досега. Особено ще се хареса на всички, изморили се от тривиалното приготвяне на риба на скара или на тиган. Става въпрос за своеобразен огретен, но с лаврак - приготвен в плитка глинена плоча на фурна, ефектът е поразителен.

Рецептата е многокомпонентна. Комбинацията между запечени картофи и крехко филе лаврак в сочен доматен сос, скрити под разтопен запечен на фурна кашкавал, е бомбастична.

За целта предварително филетираме внимателно филетата лаврак - за предпочитане е да отделим и кожата. Сваряваме картофите и приготвяме доматен сос (или използваме готов). В плитка глинена плоча (или малки глинени гюведженца) подреждаме цялото филе лаврак, сварените картофи и заливаме с доматения сос. Подправяме със сол, черен пипер, риган или мащерка. Поставяме по няколко малки парченца масло за сочност и отгоре рендосваме обилно кашкавал. Запичаме за 15-20 минути и своеобразният ни огретен-гювеч с лаврак е готов за сервиране и хапване.

