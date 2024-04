Виктор Анчев от MasterChef: Пролетна салата

В третото за седмицата издание на Master Зона освежаваме делника с хрупкава пролетна идея от Виктор Анчев.

Младият кулинар ни предложи в сряда да си приготвим комплимент към добре изпеченото агнешко месо за Великден или просто витаминозен обяд или пък лека вечеря.

За целта използваме класическа маруля, която накъсваме, след като сме я измили. Добавяме тиквичка - най-добре тъмнозелена, заради нейния вкус и плътност. Тя се нарязва с белачка на ленти. Сваряваме пъдпъдъчи яйца, белим ги и ги разрязваме на половинки, след което ги добавяме в салатата. Също така си нарязваме червен лук на полумесеци и го мариноваме в топла вода, оцет и захар за 30 минути. Смесваме продуктите за салатата и си приготвяме дресинг със зехтин, лимон, портокал, сол, черен пипер и сумак.

Снимка: Виктор Анчев - Личен архив



Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Може да научите повече за Виктор Анче в Instagram профила му GoodVibesAmbassador.

