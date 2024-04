Виктор Анчев от MasterChef: Пресни картофки с панчета и сос

Пролетното настроение е навсякъде около нас и в синхрон с това днес в Master Зона Виктор Анчев предложи да си приготвим пресни картофки.

Идеята е да ги измием добре, сваряваме ги до полуготовност, слагат се в върху хартия в тава за печене и леко ги намачкваме. Овкусяваме със зехтин, сол, черен пипер, пресен розмарин и ги доизпичаме.

Същевременно нарязваме панчета или бекон и го печем на тиган до карамелизиране.

В купа слагаме картофите, добавяме парченцата от панчета, нарязваме пресен лук и заливаме със сос от майонеза, смесена с едра горчица и ястието е готово.

Снимка: Виктор Анчев - Личен архив

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Може да научите повече за Виктор Анче в Instagram профила му GoodVibesAmbassador.

