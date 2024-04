Виктор Анчев от MasterChef: Спагети със сос песто

Делничната седмица и в обедната кулинарна рубрика по радио N-JOY върви към своя финал.

Последната идея на Виктор Анчев от MasterChef 8 е да си приготвим спагети със сос песто.

Рецептата отново е много лесна, бърза и свежа.

За целта слагаме спагетите да се варят и в същото време подготвяме нашия студен сос. В блендер-купа се слагат тиквичка, нарязана на дребни парчета, щедро магданоз и копър, няколко филенца аншоа, сметана, чесън, зехтин и лимонов сок, след което блендираме всички тези съставки.

Смесваме отцедените спагетити и соса и доовкусяваме със сол, черен пипер и зехтин. При сервирането може да се добавят пармезан или пекорино.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Може да научите повече за Виктор Анче в Instagram профила му GoodVibesAmbassador.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" в понеделник, около 12:30 ч. по радио N-JOY.