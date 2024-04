Виктор Анчев от MasterChef: Крем супа от авокадо

Седмичният кулинарен съветник в Master Зона е Виктор Анчев.

Хоби-готвачът от осми сезон на MasterChef ни предлага да си доставим удоволствие с вкусна храна, но такава, която може лесно да се приготви.

Свежата идея днес е за крем супа от авокадо.

За 4 порции ни е необходимо едно зряло авокадо, което заедно с копър, малко краставица, сол, кисело мляко, чесън и зехтин слагаме в блендер.

Сервира се в дълбоки чинии и може да се гарнира с нарязани на кубчета свежи репички, както и пресен копър или кориандър. Супата се комбинира чудесно с изпечена брускета. Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Може да научите повече за Виктор Анче в Instagram профила му GoodVibesAmbassador.

Снимка: Виктор Анчев - Личен архив

