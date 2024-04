Валентина Найденова: Торта за рождения ден на детето

В третия ден от работната седмица в рубриката MasterЗона с Валентина Найденова продължаваме темата за детството, но този път от гледна точка на родителя.

Младата сладкарка сподели, че по време на ваканция в Гърция, където се е запознала с партньора си, се е случило да празнуват и рождения ден на дъщеричката си, но трудно са намерили торта за празника. За това, на следващата година, Вал решила да направи сладкото изкушение сама и е избрала да приготви десерта със сезонните за края на лятото смокини.

Снимка: Валентина Найденова - Личен архив

Така тя създава смокинов чийзкейк с гръцки йогурт. За него са необходими бискивити, масло, йогурт, кондензирано мляко, желатин и смокини (или друг сезонен плод).

