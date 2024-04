Валентина Найденова от MasterChef: Галет с ягоди

През новата работна седмица в рубриката Master Зона компания ще ни прави Валентина Найденова от осми сезон на MasterChef.

В понеделник сладкарката обърна внимание на връзката между храната и доброто настроение. Според нея похапването е не само, за да си осигурим гориво за тялото, но е и храна за душата. Вал напомни, че ако 80% от времето си човек се храни балансирано и пие достатъчно вода, то в останалите 20% не е проблем да си позволи да се поглези с нещо сладичко, пържено или дори с алкохолна напитка.

Снимка: Валентина Найденова - Личен архив

В синхрон със сезона Валентина предложи на слушателите да си приготвят галет с ягоди. Той се прави от маслено тесто за основа, ягоди, малко захар и бадемово брашно, което служи за "легълце" на ягодките, а също така и пресен босилек. Може към тестото да се добави заквасена сметана или кисело мляко.

Може да научите повече за Валентина Найденова в Instagram профила й.

