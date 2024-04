Валентина Найденова от MasterChef: Детски спомен в кристална чаша

В рубриката Master Зона във вторник Валентина Найденова от осми сезон на MasterChef ни върна в детството.

Известно е, че малките деца често се опитват да копират родителите си и Вал също е минала по този път.

Като 5-годишно момиченце тя решава да изненада мама и татко с направен от нея десерт, но той се оказва доста голяма изненада като краен резултат - произведение на изкуството в чаша с неочакван микс от вкусове.

Нейният разказ напомня на всички родители, че е важно да окуражяват децата си и да им дават свободата да екпериментират в живота.

А онези, които наистина искат десерт в чаша, могат да си го направят лесно - просто вземете разбита сладкарска сметана и добавете сезонни плодове и за свежест прясна мента или босилек.

Снимка: Pexels

Чуйте подробности в аудиофайлна на страницата.

Може да научите повече за Валентина Найденова в Instagram профила й.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" във вторник, около 12:30 ч. по радио N-JOY.