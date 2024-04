Валентина Найденова: Какво да правим с останалата храна от Великден?

В последния ден от седмица в обедната кулинарна рубрика Master Зона погледжаме към наближаващите празници и си говорим с Валентина Найденова за това какво да правим с останалата храна от Великден.

Съветът на Валентина е да преценим какво количество можем да изядем и да не приготвяме повече от необходимото. И все пак ако ви остане козунак след Великден с него можете да си направите сладки пържени филийки, козуначен пудинг и дори галета. Сварените яйца пък могат да станат на разядка или яйчен сандвич.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Снимка: Валентина Найденова - Личен архив

