Кулинарни вдъхновения от района на Варна - баница с кайма

В четвъртък Марианна Александрова от MasterChef разнообрази менюто ни с нещо различно от морска храна.

Тя избра да заложи на любима за повечето българи закуска, но не в традиционния й вид със сирене.

Марианна разказа пред водещата на "От 10 до 2" Нейа, че рецептата я връща в детството, защото нейната прабаба я е приготвяла и е характерна за варненския регион - баница с телешка кайма.

Баницата може да се направи с кори по избор, с телешка кайма, лук и доматено пюре.

* Изображението е илюстративно

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.

Марианна е автор на книгата „Гастрономия с история - Варна“ и там можете да откриете пълната рецепта.