Кулинарни вдъхновения от района на Варна - десерт със смокини

Днес е последният ден от гостуването на NJOYSummer в курортен комплекс Златни пясъци.

Варненката д-р Марианна Александрова от MasterChef през последните дни ни предложи идеи за няколко ястия от района и днес ще завърши с десерт.

В шоуто от "10 до 2" с Нейа тя сподели идея за сладкиш с летни плодове.

Това е десерт, базиран на рецепта от 1895 г. За него са необходими цели смокини, смокинов сироп, извара, яйца, пудра захар, орехи и растителна мазнина.

В съвременен прочит можете да откриете пълната рецепта в книгата „Гастрономия с история - Варна“, на която Марианна е автор.

Чуйт разговора в аудиофайла на страницата.