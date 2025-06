Eva Lea гостува в студиото на радио N-JOY, за да представи новата си песен.

Младата певица стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и сподели подробности за "Престъпница".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.