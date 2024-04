Тоня Благоева от MasterChef 8: Спагети със сос от коприва

Master Зона тази седмица ни носи усещането за максимална близост до природата и минимално обработени храни.

Това се случи с участието на кулинаря, боуен терапевт и майка на три деца Тоня Благоева.

Тя е автор на книгата "Природата в чиния", а мнозина я познават и от участието й в MasterChef.

Първата идея, която Тони ни предложи, е да използваме коприва и да си направим сос за спагети или супа от коприва.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Търсете Тоня Благоева в социалните мрeжи за още идеи.

.