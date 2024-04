Тоня Благоева от MasterChef 8: Постни курабийки

Великден наближава и мнозина вероятно вече си мислят за курабийки.

В рубриката Master зона продължава гостуването на автора на книгата "Природата в чиния" Тоня Благоева, която в този епизод ни даде идея за приготвянето на постни курабийки.

За тях са необходими само пет продукта - брашно, вода, захар - кокосова или кафява, набухвател и тахан.

От приготвеното тесто си оформяме топчета или го разточваме, за да го изрежем с формички. Печем в загратя до 170 градуса ферна за десетина минути.

Чуйте повече в аудиофайла н астраницата.

Търсете Тоня Благоева в социалните мрeжи за още идеи.

Снимка: Тоня Благоева - Личен архив

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" скоро.