Тоня Благоева от MasterChef 8: Веган кюфтенца и сладолед

В последния епизод на Master Зона с участието на Тоня Благоева тя ни предложи не една, а две рецерти.

Първата е за постни кюфтенца по цариградски - за нея са необходими сварен боб, цвекло и подправки. Бобът се намачква, към него се добавя блендираното цвекло и подправките. Може да се прибави една супена лъжица ябълково пюре за спойка. От сместта се оформят малки кюфтенца, които се пекат на предварително загрята на 160-170 градуса фурна.

Снимка: Тоня Благоева - Личен архив

Готовите кюфтенца подреждаме върху картофено пюре или си правим бял сос, по подобен на соса за спагети метод - с накиснато кашу, ориз, лук, подправки и пасираме.

Второто предложение е за сладолед. За него са необходими фъстъчено масло, черен шоколад, кокосова сметана.

Снимка: Тоня Благоева - Личен архив

Продуктите се смесват добре, може да се добавят ядки за хрупкавост и оформяме върху хартия за печене елипси, в които бодваме клечка и ги слагаме във фризера да се замразят за около два часа. На финала ги потапяме в шоколад.

Снимка: Тоня Благоева - Личен архив

