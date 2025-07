MONA гостува на радио N-JOY

MONA беше на гости на радио N-JOY.

Талантливата изпълнителка представи новата си песен "Сила" в шоуто "От 10 до 2" с Нейа. Певицата разказа, че вдъхновение за песента е почерпила от семейството си и от малката си сестричка Белослава. В кръга на семейството MONA възприема и приятелите и колегите, които я даряват с бузесловна любов.

Тя сподели, че по аранжимента на парчето е работил Роби Николов, а видеото е режисирано от Виктория Караколева.

Интересен факт за клипа е, че в него е включен жестомимичен превод – силен жест към достъпността на изкуството. Тази идея се ражда от сън, който Mona споделя с Вики, и двете моментално се обединяват зад нея. Преводът е реализиран от Нури Яшаров – слабо чуващ актьор, визуален артист, преподавател и лингвист по български жестов език, който активно участва в културната сцена на глухите.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.