Тоби Димова от MasterChef 8: Зеленото сирене

Обедната кулинарна рубрика "Master Зона" по радио N-JOY тази седмица протича в компанията на Тоби Димова от MasterChef 8.

След като в понеделник ни разказа за малко познатия крокмач, днес обърна внимание на още един непопулярен и трудно откриваем български продукт.

Това е зеленото сирене. За него Тоби ни върна по-назад във времето, за да ни разкрие как се е появило то. Зеленото сирене в България може да се намери само в село Черни Вит, което се намира в билзост до Тетевен.

Това сирене е доста често срещано в Италия, тъй като италианците са успели да утвърдят регулацията на техните продукти и заради това успяват да го съхранят и да го произвеждат. Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Ако сте си намерили зелено сирене и се чудите как да го консумирате, Тоби препоръча това да се случи като част от свежа пролетна салата.

