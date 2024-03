Тоби Димова от MasterChef 8: Триеница

В четвъртия епизод на Master Зона с участието на Тоби Димова от MasterChef 8 се спираме на нещо много семпло, но много вкусно.

Младата кулинарка ни върна назад във времето към старите български, бабешки рецепти, които със времето вече са позабравени, но могат да ни върнат в детството.

При пътешествията си по различни малки селца, Тоби вижда, че те опустяват и днешните деца все по-рядко имат възможност да преживеят подобно на детството на родителите си. За товя тя ни припомни днес за ястие, за което е необходимо само брашно и вода.

Триеницата всъщност представлява трохи от двата продукта, които се пускат във вряща вода до готовност. После може да се гарнира с масло, червен пипер и сирене.

Снимка: Pexels

