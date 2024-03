Тоби Димова от MasterChef 8: Непознатият Крокмач

През делничните дни тази седмица в рубриката Master зона ще гостува Тоби Димова от осмия сезон на MasterChef.

В понеделник тя ни представи един малко познат и недостъпен, поради рядкото му производство и липсата на предлагането му в търговската мрежа продукт - крокмач.

Това е млечен продукт, приготвен от овче мляко, аспирин и сол. Сезонът за неговото производство е през лятото, когато храненето на животните е по-добро и съответно млякото им е с по-висока масленост. Продуктът, който съдържа множество полезни бактерии, има дълъг срок на годност при съхранение в хладилник. Крокмач може да бъде намерен в района на Луковит.

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

