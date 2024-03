Теодора Бонева от MasterChef 6: Каша с коприва

Пролетта е най-подходящият сезон за похапване на зелении, които природата ни даравя в изобилие.

Днес в Master Зона ще си припомним една много лесна и полезна идея за разнообразяване на обяда или вечерята, която ни дава Теодора Бонева.

Предложението е изключително семпло, лесно за приготвяне и вкусно.

Кашата от коприва да с направи по различни начини, като участничката в шести сезон на MasterChef разкри, че тя приготвя ястието като задушава копривата, после я пасира и към нея се добавят яйца, сирене и чесън. Сгъстява се леко с чаревично нишесте.

Като трик може да добавите яйцата накрая и просто ги поширате, за да останат цели. Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

