Теодора Бонева от MasterChef 6: Банофи пай

През следващите дни в рубриката Master Зона ще почерпим идеи и кулинарно вдъхновение от Теодора Бонева, която беше един от участниците в шести сезон на MasterChef.

Теди сега се е посветила на работата в своята модерна пекарна, в която предлага богато разнообразие от закуски, десерти, ястия от националната и международни кухни.

В понеделник тя ни предложи сладко изкушение с испански привкус - Банофи пай.

За него са необходими бисквити и масло за основата. Пълнежът пък е от домашен тофи карамел, който може да бъде направен и с кокосова зазар, но най-подходяща е кафявата.

Към него се прибавя цяла доза кондензирано мляко или Dulce de leche.

Преди сервиране се нарязват банани, които се покриват или със сметана или с разбити белтъци, на които им се придава малко загар. Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

Можете да открите Теодора Бонева за още интересни идеи в нейните профили във Facebook и Instagram.

Снимка: bTV Media Group / MasterChef

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" всеки делничен ден, около 12:30 ч. по радио N-JOY.