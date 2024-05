Росица Янчева от MasterChef 8: Вкусът на сезона - бели аспержи

В рубриката Master Зона днес Нейа и Роси Янчева обсъдиха темата със сезонните продукти и използването им в кулинарията.

Идеята за разговора идва от японския термин “нагори”, който в буквален превод значи “остатък от вълните”, или по-буквално, носталгията от раздялата и най-вече от сезона, който ни напуска. Това е вкусът на предстоящото изчезване на един плод например, чак до идването му догодина, ако имаме щастието да можем да му се насладим.

Снимка: Росица Янчева - Личен архив

По този повод, в краткия момент, в който са налични на пазара, живеещата в Париж кулинарка, която гелевизионните зрители познават от участието й в последния сезон на MasterChef, сподели със слушателите на радио N-JOY идея за рецепта с

бели аспержи с рохко яйце и вариация (малко или много класическа) на сос Цезар.

Снимка: Росица Янчева - Личен архив

Необходими продукти:

1 жълтък или 1 много рохко яйце

10 гр. каперси

10мл оцет (може от каперсите)

25 гр. аншоа

15 гр. пармезан

1 малка скилидка чесън

100 мл. зехтин/олио

10 бели аспержи - обелени хубаво с белачка и бланширани за няколко минути, но все пак хрупкави. Или след като се обелят, пак с белачката се правят фини “талиатели” от аспержите, които се сотират набързо в тиган с малко зехтин. Сосът или се смесва леко,

или се поставя от страни, може да се добавят люспи пармезан, зелении и каквото ни се прииска.

