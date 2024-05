Росица Янчева от MasterChef 8: Шоколадов мус

В последния епизод на Master Зона, Роси Янчева изкуши Нейа и слушателите с десерт - шоколадов мус.

Необходими продукти:

50 гр. жълтъци (2-3 броя)

40 гр. меко масло

90 гр. мед от акация

100 гр. шоколад 75%

300 мл. сметана (поне 30-35% масленост)

Жълтъците, маслото и медът се разбъркват добре и после се разбиват поне 10 мин. на водна баня, обемът почти се удвоява.

Шоколадът се разтапя на водна баня, а през това време сметаната се разбива добре с щипка сол - по-лесно е, ако купата е била във фризер преди това, а сметаната в студена. Разтопеният шоколад бързо се смесва с жълтъците и се обърква добре. После тази смес се добавя към сметаната и там вече се бърка леко, за да не "спадне" мусът. Хубаво е да престои най-малко 3-4 ч. в хладилник, а 24 са му перфектни.

Роси разказа: "С един мой много добър приятел си имаме голяма история покрай този мус - беше ми останал в хладилника и той го беше пробвал, идвайки да храни котката ми. Оттогава си иска от “моя” мус. А пък той хич не е мой, а е стара семейна рецепта, на Мишел Оливие, тясно свързан (чрез баща си) с известния френски ресторант Le Grand Vefour, 2* Мишлен в днешно време. Бях попаднала на нея в една книга и доста ме зачуди защото е с мед и бита сметана (а не с разбити на сняг белтъци) - определено е по-различно заради меда, но пък силният шоколадов вкус си е както си трябва и е все пак доста “въздушен”.

