Отново е сряда и отново на гости на Инспектор N-JOY е младата технологична звезда Емил Гигов.

Двамата обсъждат в Метарубриката дигиталния минимализъм през летния сезон.

Емо днес разкри колко време средно прекарват хората, само за да гледа известията на телефона си.

Също така даде препоръки за по-спокойно и технологично обмислено лято.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.