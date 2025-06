EXPOSE представиха новата си песен по радио N-JOY.

Дуетът гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и сподели подробности около създаването на парчето, озаглавено „Трол“.

Цвети и Светльо разказаха и за предстоящия си концерт, който ще се състои на 19 юни. В него участие ще вземат Alex.P и Masterpiece.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.