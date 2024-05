Росица Янчева от MasterChef 8: Сандвич Бан Ми

В рубриката Master Зона, пред водещата Нейа, Роси Янчева сподели, че много обича виетнамска кухня.

Познавала е една част от нея още от Париж, но след един месец във Виетнам миналата година, е имала възможност да се докосне до нови за нея ястия или да преоткрие други.

Едно от най-простичките и все пак супер популярни и разпространени от тях е сандвичът Бан ми - основно със свинско с доста подправки, свежи зелени, мариновани зеленчуци, всичко това сервирано във френска багета, остатък от френското колониално минало на страната.

Снимка: Росица Янчева - Личен архив

Този сандвич може да се прави и с остатъци, но ето и една примерна рецепта за приготвянето на месото:

200 гр. врат с кокал се маринова със смес от:

1 ч.л. захар

1 ч.л. соев сос

1 ч.л. оризов оцет

1 скилидка обелен и нарязан чесън

1 щипка стрити на прах карамфил, канела, анасон, семена дебел и сичуански пипер

Малко вода

Черен пипер, сол

После се запечатва и оставя да се сготви на по-слаб огън докато попие всичката течност. Отделно докато се готви си правим бързи мариновани моркови: настърган морков се потапя в смес от 3 с.л. оцет и по една с.л. сол и захар. Изцеждат се преди да с сложат в

сандвича, краставицата може да се направи по същия начин, на фини лентички, но може и просто да се осоли. Не трябва да забравяме кориандъра, а ако искаме може и да намажем хляба с лека домашна майонеза с кора от лайм за свежест.

Чуйте епизода в аудиофайла на страницата.

За още кулинарни идеи следвайте Роси в Instagram профила й cheffe_to_be.

