Теодора Бонева от MasterChef 6: Телешки пай

Гостуването на Теодора Бонева в рубриката в Master Зона заръшва с още една идея за апетитно ястие.

През уикенда е възможно да имате повече време, за да експериментирате в кухнята, така че може да си направите телешки пай.

Телешкото месо, овкусено със сол, пипер и мащерка, се готви бавно, дълги часове във фурната. След като е готово, го изваждаме от съда, в който е печено. Съдът се слага на котлона и се прави сос Грейви от бульона и загорялата част от месото, която е останала в тавичката. След като месото е изстинало, го накъсваме с вилица или го нарязваме.

Омесваме си тесто за пай. С едната част от него се оформя дъното на пая в тавичката, след това се сипва месото със соса. От втората част от тестото се оформя капаче, с което се затваря пая. Надупчва се тестото отгоре, за да може въздухът да циркулира. Пече се бавно във фурната за около 50 минути.

