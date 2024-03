Теодора Бонева от MasterChef 6: Телешки пържоли със сос от манатарки и пюре

След вегетарианското предложение във вторник, в сряда идеята за разнообразяване на ястията, които приготвяме у дома, ще се хареса и на консумиращите месо.

Изборът на Теодора Бонева, която в рубриката в Master Зона тази седмица ни вдъхновява да експериментираме в кухнята, е да заложим на телешко и да си приготвим пържоли.

Слагаме телешките пържолки във фурната с малко бяло вино и чесън, който изобщо не се бели, а само се срязва на две и се добавя към месото. Овкусява се със сол и пипер. Като се пече под фолио около 40 мин. при тънко нарязани пържоли. След което фолиото се премахва и пържолките се запичат много добре.

За да още по-вкусно ястието, към него си правим сос с манатарки. Гъбите се задушават, добавя се бульонът от пържолките, черен пипер, чесън и малко сметана. Пържолата се сервира полята със соса и към нея добавяме трети елемент - пюре. То се прави от картоф, целина, морков и цервено цвекло.

Чуйте начина по който се подготвя цвеклото и какъв е ефектът от него в пюрете, в аудиофайла на страницата.

Снимка: bTV Media Group / MasterChef

