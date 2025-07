Тази седмица в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" гостува хоби-готвачът Иван Черешаров, когото мнозина познават от участието му в последния сезон на MasterChef.

Иван продължава обучението си в Турция и по този повод в следващите дни от работната седмица той ще ни споделя по една рецепта, популярна в южната ни съседка.

В горещините най-приятната, лесна за приготвяне и бърза рецепта без никакво съмнение е тараторът. Но ако класическата версия просто с кисело мляко, краставици, чесън и копър ви е омръзнала - може да опитате да си направите розов таратор, вдъхновен от турската кухня.

Интересното при него е, че вместо вода, за разреждане се използва класическата турска ферментирала напитка шалгам. Тя се получава при ферментацията на специфичните за Турция лилави моркови - от там получава и наситения си рубинен цвят, напомнящ на червено вино. На първо четене комбинацията от два доста кисели продукта - като киселото мляко и ферментиралия шалгам, звучи извънредно кисела, но по някакъв чуден начин резултатът като вкус накрая е изненадващо мек и приятен. И никак кисел.

За тази цел използваме кофичка кисело мляко заедно с пакетче от 250 гр. крема сирене - по този начин правим таратора по-наситен, кремообразен и мек. Разбъркваме ги добре заедно с 3-4 супени лъжици зехтин.

След като сме смесили киселото мляко, крема сиренето и зехтина, е ред да разредим сместа с шалгам. Шалгам можете да откриете, без изненада, в магазините с продукти от Близкия Изток. Продава се в две разновидности - нормален и лют. Изберете нормален за приготвянето на таратора. За финал добавете наситно нарязаните или настъргани краставици, настърган чесън, сух или пресен копър, малко натрошени орехи и воала - розовият ни таратор е готов! Да ви е сладко и супер пробиотично!