Росица Янчева от MasterChef 8: Панирано рохко яйце Мюрет и кули от спанак

Росица Янчева от осмия сезон на MasterChef е кулинарният гид тази седмица в рубриката MasterЗона.

В понеделник Роси избра да предложи рецепта за яйца Мюрет. Рецептата й е модерна версия на класическата Бургундска рецепта в която в останалия богат винен сос от Бьоф Бургиньон (Boeuf bourguignon) са се добавяли поширани яйца и крутони - нещо като 0 waste обяд за началото на седмицата.

Панирано рохко яйце Мюрет (Meurette) и кули от лапад/спанак.

Съставки: 3 био яйца (2 за ястието и 1 за панировката) 150 гр. панко, брашно (за панировката) 100 гр. лапад/бейби спанак, 1 връзка магданоз.

Сос: 50 гр. гъби - 4 средно големи (печурки - бели, кафяви или подобни), 100 гр. пушен бекон, 1 глава лук, 150 мл. червено вино 200 мл. телешки бульон.

Яйцето се сварява рохко (5 мин., леко недосготвено заради допълнителната термична обработка после) и се обелва, подсувашава се и се панира (брашно, яйце и панко), пържи се до златисто.

Сосът: в малка тенджера лукът се задушава, прибавя се беконът и се запържва. Отделно се сотират леко гъбите, после се добавят към другите продукти в тенджерата. Добавя се виното и се оставя да се изпари до 1/3 тогава се добавя и бульонът и се оставя да се редуцира докато се сгъсти. Лападът и магданозът се бланшират във вряща подсолена вода и се охлаждат директно в ледена, за да запазят цвета си. Миксират се със сол и зехтин, малко оцет и се прецеждат през финна цедка.

Чуйте епизода в аудиофайла на страницата.

Your browser does not support the audio element.

За още кулинарни идеи следвайте Роси в Instagram профила й cheffe_to_be.

View this post on Instagram A post shared by Rositsa Yancheva (@cheffe_to_be)

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре, около 12:30 ч. по радио N-JOY.