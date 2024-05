Росица Янчева от MasterChef 8: Киш Лорен

В седмицата, в която във фокуса на вниманието е френската кухня, няма как да пропуснем традиционния киш Лорен.

Настоящата парижанка Роси Янчева, която ни отвежда в страната, избра за втория епизод на Master Зона именно тази идея.

Традиционно кишът се приготвя с бекон, сметана и яйца и маслено тесто за основа ("защо не и с бутер, пробвала съм го и става доста приятно", коментира Роси).

Могат да се направят и по-малки кошове в индивидуални форми, а и да се замразят след като веднъж са изпечени и охладени, така

някой път през седмицата само се изважда и затопля. Класически във френските бистра се сервира с микс зелени салати с обикновен винегрет (горчица, зехтин, оцет).

За тестото:

250 гр. брашно

125 гр. масло

75 мл. течност (може едно яйце или само жълтък, като допълваме с хладка вода до 75 мл.)

Сол

Брашното и маслото на кубчета се струват като на трохи, добавя се течната част, в която е разтворена солта и се замесва докато стане хубаво гладко тесто. Оставя се да почине поне 30 минути и се разточва за да покрие формата.

За плънката: класически за всеки киш се слага гарнитурата (сготвен лук и бекон за киш Лорен) и се залива със смес от мляко, сметана и яйца. За един стандартен киш от 24 см. - 2 яйца, 2 жълтъка, 250 мл. мляко и толкова течна сметана, сол, черен пипер, малко индийско орехче. Пече се около 45 минути на 180°, докато сместа е добре сготвена и има златиста коричка. Може да се добави и ситно настърган ементал, но за някои класици, в Киш Лорен няма сирене. С тази база, ни други продукти, могат да се направят други кишове - броколи и сьомга, само сирена, праз и т.н. до безкрайност.

Снимка: Росица Янчева - Личен архив

