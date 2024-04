Петя Маноилова от MasterChef 8: Тарт "Татен"

Петя Мануилова от MasterChef 8 е новият ни гид в рубриката Master Зона.

Днес тя избра да започнем седмичното си пътуване с рязходка до Франция и да си приготвим тарт "Татен" - обърнат слакиш, който в оригинал се приготвя с ябълки.

Петя обаче се спра ня версията с круши. За да си приготвим това сладко изкушение ни е необходим карамел, дребно нарязани плодове (круши или ябълки) и маслено тесто.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

След като сме го приготвили, го сервираме с крем "Англез" или сладолед.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

Чуйте повече за този крем и за самия десерт в аудиофайла на страницата.

