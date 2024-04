Петя Маноилова от MasterChef 8: Паста с морски дарове

Във второто за седмицата издание на рубриката "Master Зона" продължава нашето кулинарно пътешествие с хоби-готвачът и стюардеса Петя Моноилова.

След като вчера тя ни отведе във Франция, днес дойде ред на Италия и по-специално остров Капри.

Нямаше как Петя да несе спре на паста и тя избра да золожи на такава, чрез която да усетим морето.

Пастата с морски дарове се приготвя с богато разнообразие от продукти, родени в морето. Лимонът също е задължителен, а сосът е по избор. Към пастата може да си приготвим билково олио за свежест.

Чуйте повече за този крем и за самия десерт в аудиофайла на страницата.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

