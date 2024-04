Петя Маноилова от MasterChef 8: Любим роден вкус - баница

В петък с Петя Маноилова се завръщаме у дома. Чаровната стюардеса и кулинар ни прави компания през цялата работна седмица в рубриката Master Зона и след разходка до Франция, Италия, Партугалия и о-в Бали, днес ни връща към родния вкус.

Няма българин, а дори и чужденец, който е посещавал страната ни, който да не чувал за баница или опитвал баница. За това, перфктно за съботната или неделната закуска, си припомнихме за това любимо печиво.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

Предпочитанията на всеки са различни, но класиката е точени кори с яйца и сирене. Корите също са въпрос на избор, умения или желания. А разнообразяването може да е в плънката като се сложат коприва, лапад, лук, тиква или какъвто вкус ви се иска да владее рецепторите в устата ви.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

