Петя Маноилова от MasterChef 8: Екзотичен вкус от Бали

В четвъртък се отдадохме на екзотични кулинарни пътешествия в Master Зона с хоби-готвача и стюардеса Петя Маноилова.

Пътуваме към Индонезия и остров Бали, където освен гостоприемство, могат да ни предложат и апетитна храна. Рецептата е подходяща за приготвяне както за обяд, така и за вечеря. Продуктите са лесно достъпни, но тайната е в комбинацията от вкусове.

Повдигнете на по-високо ниво пилешките шишчета с рецептата, която да разгърне вкусовете им.

Снимка: Петя Маноилова - Личен архив

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Търсете Петя Маноилова в социалните мрeжи за още идеи.

Очаквайте следващия епизод на рубриката "Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре, около 12:30 ч. по радио N-JOY.