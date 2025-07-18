На живо
MasterЗона: Кремообразна паста с гъби, спанак и пармезан

Публикувано на 20 Октомври 2025
Снимка: iStock / Vladislav Chusov

Есента е тук — с аромата на гора, дъжд и... неустоими вкусове! 

Ако си търсите сезонно кулинарно вдъхновение, днес може да опитате да си приготвите — кремообразна паста с гъби, спанак и пармезан.

Сочни горски гъби, свеж спанак и щедра поръска от топящ се пармезан — вкус, който стопля душата и носи уюта на есента във всяка хапка.  

Нека ароматите говорят — есента има вкус на домашно приготвена магия!

***

Необходими продукти (за 2 порции):
200 г. паста (талиатели, фетучини или спагети)
250 г. пресни гъби (печурки, кладница или манатарки — по избор)
2 шепи пресен спанак
2 с.л. зехтин или масло
2 скилидки чесън, ситно нарязани
100 мл. готварска сметана 
50 г. настърган пармезан 
Сол и прясно смлян черен пипер
Щипка индийско орехче (по желание)

***
Начин на приготвяне:
1. Сварете пастата в подсолена вода, според указанията на опаковката. Запазете около половин чаша от водата, в която е вряла.
2. Задушете гъбите в зехтина (или маслото) на среден огън, докато се зачервят и пуснат аромат.
3. Добавете чесъна и гответе още 30 секунди, докато си пусне аромата.
4. Прибавете спанака и разбъркайте, докато омекне.
5. Излейте сметаната и добавете настъргания пармезан. Разбъркайте, докато се получи кремообразен сос.
6. Върнете пастата в тигана и я смесете със соса. Ако е твърде гъсто, добавете малко от водата от пастата.
7. Овкусете със сол, черен пипер и щипка индийско орехче.

Поднесете с прясно настърган пармезан, няколко капки зехтин и чаша бяло вино.

* Изображението е илюстративно

