Master Chef 8 - Марианна Александрова гостува на радио N-JOY

Марианна Александрова гостува на радио N-JOY в понеделник.

Най-новата носителка на титлата MasterChef на България стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа", в рубриката "Master Зона" за да сподели със слушателите емоциите си около кулинарното състезание.

„Дълбоко в сърцето си знаех, че ще бъда на финал, и се борих като лъв да го постигна“, разкри варненката.

Като човек на науката, Марианна е вложила усилия в проучването на регионалната кухня на морския град. Тя разказа повече за историята на разрастването на Варна. „Специфичното за кухнята и гастрономическата идентичност на Варна е, че в началото на 20 век във Варна е имало едва 2000 българи. Варна е била населявана предимно от други националности, в това число гърци, турци, арменци и руснаци. (…) Затова се получава една смесица от кулинарни влияния“.

Марианна разкри, че страстта към готвенето се ражда преди интереса към науката. „Още от ранна детска възраст обичам да творя в кухнята, насърчавана от своите баби и моята кулинарна муза – майка ми“, сподели победителката в осмото издание на MasterChef.

„Смятам да издам своя кулинарна книга, но базирана на проучвания и научни изследвания, за да мога да обясня на широката аудитория защо всеки продукт се влага в конкретно ястие“, каза още доказалата се в кулинарната сфера варненка за своите бъдещи планове.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

За всичко, което новата носителка на титлата MasterChef е научила за себе си по време на кулинарното състезателно предаване, за развитието й като професионалист и като човек, както и за коледната трапеза, която е подготвила, можете да чуете в пълното интервю в аудиофайла на страницата.