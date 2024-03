Марианна Александрова: Високопротеинова солена торта

В новия епизод на рубриката Master Зона продължават срещите ни MasterChef 8 Марианна Александрова.

За четвърти ден се потапяме в света на здравословното хранене.

Вдъхновена от палачинковата торта на баба си Анна, кулинарката от Варна решава да им направи не толкова калорична алтернатива.

Тя ги прави на основата на белтъци и овесени ядки. С тях приготвя блатовете, а пълнежът е от котидж сирене, но може да се използва нискомаслена или обезмаслена извара в комбинация със скир и да се гарнира с пушена сомга или пилешко филе за по-богато на протеини съдържание.

Снимка: Марианна Александрова - Личен архив

Чуйте повече в аудиофайла на страницата.

Повече рецепти може да откриете в Instagram профила на Марианна.

Снимка: Марианна Александрова - Личен архив

