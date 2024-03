Марианна Александрова от MasterChef 8: Здравословно хранене

През новата седмица, в рубриката Master Зона, се подготвяме за пролетта.

MsterChef 8 Марианна Александрова недвусмислено ни намекна, че не остава време и трябва да се погрижим за плажното тяло, било на варненския, било на някой друг бряг.

Е, дори и да си харесваме хубавите извивки и да не искаме да ги разваляме с диети, то пак от време на време ни се иска по някоя свежа салата. Пък, ако звучи луксозно - още по-добре!

Уолдорф - разкош, разточително от Ню Йорк - не точно, съдържа само - зелена ябълка, зелена салата, орехи, грозде и целина!

Намаляваме мазнините, за сметка на хранителните стойности. И, да, ще е вкусно!

Изяжте я така, комбинирайте я с риба на пара или друг по-чист протеин и не се чудете, ако това ви се стори чудесна вечеря!

А, Марианна ще бъде с нас до петък и се надяваме да не мислите, че ви слагаме на диета - това е ваш личен избор.

Снимка: bTV Media Group

Очаквайте следващия епизод на рубриката Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре около 12:30 ч. по радио N-JOY.