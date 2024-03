Марианна Александрова: Диетичен чийзкейк

Марианна Александрова от MasterChef 8слага сладък завършек на работната седмица и участието си в рубриката Master зона.

Дори и да спортуваме и да се грижим за фигурата си, от време навреме, прегрешаваме с някой десерт. Въпросът е да се премахне захарта от него, да се минимизира глутена и мазнините. Това се случва лесно с помощта на съвременни брашна, като например бадемовото.

Днес предложението е диетичен чийзкейк. За неговия блат, вместо да се използват класически маслени бисквити, се използва бадемово брашно, може да се сложат допълнително ядки и кокосова мазнина. Така приготвеният блат се охлажда и междувременно се приготвя крем, базиран на скир.

Скир е скандинавски млечен продукт, много подходящ продукт за хората, които искат да минимизират мазнините. Към скира се добавя желатин и обезмаслена извара.

Като спортуващите могат да добавят допълнително протеин на прах, даващ допълнителен вкус на самия крем. Хората, които не спортуват, но желаят да се хранят правилно, могат да добавят маково или друг вид семена.

View this post on Instagram A post shared by Marianna Aleksandrova, Varna (@marianna_gastronomy)

Самият десерт може да се завърши с глазура от шоколад, която не съдържа захар, а нейни заместители.

Така направен този десерт е за под 200 калории за парче, а това като за торта е доста добър резултат.

Чуйте още в аудиофайла на страницата по-горе.

Your browser does not support the audio element.

Очаквайте следващия епизод на рубриката Master Зона в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" в понеделник около 12:30 ч. по радио N-JOY.