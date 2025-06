Кулинарни вдъхновения от района на Варна - черноморски миди

Тази седмица NJOY Simmer гостува на Северното ни черноморско крайбрежие и това е перфектният повод по обедно време да се срещнем с актуалната носителка на титлата MasterChef д-р Марианна Александрова, която е от Варна.

В следващите дни тя ще ни вдъхнови да си приготвим ястия от местната кухня.

Първото предложение е за салата от черноморски миди. За нея са ни необходими ядки от миди, лимон, лук и изненадващата съставка канела.

* Изображението е илюстративно

Марианна е открила рецептата в списание "Домакиня" от 1895 г., а пълните проморции на продуктите може да откриете в книгата й „Гастрономия с история - Варна“.

Очаквайте и утре нова морска рецепта от Марианна Александрова.