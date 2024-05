Иван Черешаров от MasterChef 8: Хюнкяр Беенди

В делничните дни тази седмица в рубриката Master Зона насочваме вниманието си към апетитната турска кухня.

Това ще се случи чрез хоби-готвача Иван Черешаров - учасник в MasterChef 8 и студент в Истанбул.

Първото му предложение е ястие, наречено Хюнкяр Беенди.

То представлява сотирани късчета телешко или агнешко месо в доматен сос, сервирани върху канапе от сос бешамел с кашкавал и накълцан опърлен патладжан;

В буквален превод от турски означава “господарят го обожава”, рецептата датира от периода на османската империя - султанът опитал това ястие и останал възхитен; своеобразен фюжън между класическата френска кухня и османската кухня.

Снимка: Иван Черешаров - личен архив

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Вижте рецептата и търсете Иван Черешаров в социалните мрeжи за още идеи.

